Не спешите выбрасывать: хозяйки назвали 5 полезных применений тыквенной кожицы

Вы выбрасываете кожуру тыквы в помойку? Остановитесь, поскольку она может оказаться весьма полезной на кухне. Рассмотрим, что именно можно сделать из тыквенной шкурки.

Об этом пишет Shuba.

Владельцы личного подворья могут отправить кожицы тыквы в яму для компостирования и получить органические удобрения совершенно бесплатно. Но если вы живете в квартире, есть следующие способы использования тыквы:

Тыквенный чай

Заварите кожуру тыквы на пару, пока она не станет мягче. Нарежьте тонкой соломкой, разложите на бумаге для выпечки и подсушите в духовке. Затем заваривайте, добавляя корицу и имбирь.

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Соленые тыквенные чипсы

Запеките кожуру в духовке, посолите, добавьте любимые специи и наслаждайтесь хрустящими тыквенными чипсами.

Приправа к супу

Высушите кожуру тыквы в духовке до состояния хрустящих чипсов, измельчите ее и смешайте с солью, луком, чесноком, петрушкой и укропом.

Ешьте с кожурой

Наполните тыкву фаршем и запеките в духовке.

Лакомство для собаки

Запеките кожуру тыквы для своего любимца. Собаки любят тыкву, поэтому такое лакомство придется ему по вкусу.

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