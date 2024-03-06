Не спешите выбрасывать: как использовать винные пробки для комнатных растений

Комнатные растительные – это не только эстетическое наслаждение, но и большая ответственность. Чтобы растения не погибали, необходимо знать, как и когда их следует поливать. Поскольку избыток влаги или ее недостаток опасны для растений, использование дренажа необходимо. Расскажем, как в этом могут помочь винные пробки. Об этом пишет ProstoWay.

Этот метод не только экономный, но и очень эффективен и удобен для растений. Метод с использованием винных пробок очень практичен, ведь придает им новую жизнь. Он также доступен, поскольку пробки все равно выбрасываются. К тому же благодаря такому методу вы экономите средства, поскольку дренажи из керамзита могут быть дорогими.

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Как использовать винные пробки для дренажа

Сначала необходимо разрезать пробки на небольшие кусочки, предварительно промыв их и высушив. Таким образом, они смогут впитывать избыток влаги. Когда вы сажаете или пересаживаете растение, на дно горшка нужно положить несколько кусочков пробки.

Корки также обеспечивают корни растения хорошей вентиляцией и предотвращают застой влаги. Кроме того, они способны отдавать влагу в случае ее недостатка.

Напомним, мы писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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