Не спешите выбрасывать: как спасти пересоленные котлеты
Ароматные, аппетитные котлеты – всегда уместное блюдо. Однако иногда даже опытный кулинар может столкнуться с неприятной ситуацией: котлеты получились пересоленными. Не торопитесь расстраиваться! Есть много способов, как спасти блюдо. Об этом пишет Телеграф.
Читайте также: Пять советов, как сделать мясо более мягким
Пароварка:
Вместо сковородки используйте пароварку. Котлеты будут готовиться дольше, но излишняя соль испарится.
Промывка фарша:
Если соли слишком много, промойте фарш. Положите мясо в сито и обдайте кипяченой водой. Помните, что вымываются не только соль, но и другие специи.
Дополнительные ингредиенты:
- Прокрутите через мясорубку еще мясо, чтобы разбавить фарш.
- Добавьте замоченный в молоке белый хлеб – это нейтрализует соль и сделает котлеты более нежными.
- Вместо хлеба можно добавить рис или манку.
- Овощи (кабачок, картофель) сделают котлеты пышными и сочными, а также помогут нейтрализовать соль.
Тушение:
- Пересоленные котлеты можно протушить в сметане.
- Добавьте на сковороду с котлетами картофель, залейте водой и тушите до готовности.
Помните:
- Не добавляйте соль в фарш, пока не попробуете его.
- Используйте специи и травы, которые помогут сбалансировать вкус.
- Не бойтесь экспериментировать!
Благодаря этим простым советам вы сможете спасти пересоленные котлеты и насладиться вкусным и ароматным блюдом.
Напомним, мы уже писали, как спасти пересоленный фарш.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!