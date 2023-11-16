Не спешите выбрасывать: как спасти переваренные макароны

Идеально приготовленные макароны должны быть состояния аль денте. Но иногда мы упускаем момент, когда стоит заканчивать их приготовление и они получаются разваренными.

Shuba нашла проверенный способ спасения разваренных макарон с помощью оливкового масла.

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Итак, оливковое масло нагрейте в сковороде и выложите переваренные макароны. Обжарьте их на среднем огне несколько минут до затвердевания. Этот процесс займет у вас не больше 10 минут. После того, как края макарон начнут румяниться, добавьте соус по вкусу.

Также из переваренных макарон можно приготовить запеканку или фритату.

Напомним, мы уже писали, как варить пасту, чтобы она не слипалась.

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