Не спешите выбрасывать: как спасти жесткую печень

Жареная печень – блюдо, которое может быть как изысканным деликатесом, так и разочарованием. Кулинары стремятся сделать ее нежной, сочной, тающей во рту.

Мы расскажем, что сделать, если вы жарили печень, а она получилась жесткой и невкусной. К сожалению, часто после сковороды печень получается жесткой и сухой, портя весь вкус. Об этом пишет prosto way.

Если это произошло, все еще можно исправить ситуацию. Как именно – расскажем дальше.

Что делать, если печень получилась жесткой?

Есть один простой секрет, который поможет смягчить печень – самая обычная сметана. Положите жареную печень в чистую сковороду и залейте сметаной. Тщательно перемешайте и включите огонь. Тушите печень на медленном огне примерно 10-15 минут.

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Старайтесь не пережаривать кусочки. Также хорошей практикой будет перед жаркой мариновать печень в молоке около 30-40 минут – так из нее получится горечь, а сами кусочки станут нежнее.

Напомним, мы уже писали, как спасти пересоленное блюдо.

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