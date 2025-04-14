Не ссорьтесь и отложите тяжелую работу: запреты на Пасху-2025

В отличие от Рождества, которое всегда празднуют в фиксированную дату, Пасха каждый год приходится на разные дни. Его определяют в зависимости от первой полной Луны после весеннего равноденствия.

В 2025 году христиане восточного и западного обрядов будут праздновать Пасху в один день - 20 апреля. Это редкий случай, когда даты совпадают для обеих конфессий. Об этом пишет ТСН.

В Украине это государственный праздник, который всегда приходится на воскресенье. В мирное время следующий понедельник – выходной. Однако в условиях военного положения дополнительные выходные могут отменяться. Итак, если будет действовать военное положение, 21 апреля будет обычным рабочим днем.

Подготовка к Пасхе: пост и Страстная неделя

Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост — духовное и телесное очищение, которое длится семь недель. В этот период воздерживаются от употребления мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы. Особенно важна последняя неделя — Страстная. Каждый день этого периода имеет особое значение и напоминает о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

В понедельник вспоминают ветхозаветного Иосифа и проклятие смоковницы, а также начинают готовить миро. Во вторник говорят об учении Христа в храме. В среду об измене Иуды. В четверг – об установлении Евхаристии. В пятницу вспоминают распятие Иисуса, а суббота символизирует его сошествие в ад. Вечером этого дня начинаются праздничные богослужения.

Традиции Пасхи: как празднуют и что следует помнить

Перед утренним праздничным богослужением верующие несут в церковь корзины с праздничными блюдами: куличами, пасхальными яйцами, колбасами. Еду следует освятить до восхода солнца. После этого семья собирается за столом, разговаривается и празднует воскресение Христа.

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Однако не все можно нести в храм. Церковь не рекомендует освящать алкоголь, блюда с кровью, овощи, фрукты или деньги. Также в праздничный день не стоит работать физически, заниматься уборкой, глажкой или ремонтом. Запрещены ссоры, отрицательные эмоции и дурные намерения. Не проводятся и венчания, не принято идти на кладбище – это оставляют на поминальные дни после Пасхи.

Еще одно важное правило: остатки освященной пищи нельзя выбрасывать. Их нужно либо отдать животным, либо сжечь.

Пасха – это не только семейный праздник, но и глубоко духовный день, наполненный верой, добром и благодарностью.

Напомним, мы уже писали, какой будет погода на Пасху в Украине.

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