Не станут друзьями: какие породы собак плохо ладят с детьми

Собаки могут быть отличными друзьями для всей семьи, но перед тем как выбрать любимца, следует учесть особенности его характера. Британский кинолог Уилл Атертон рассказал о породах, которые не всегда хорошо взаимодействуют с маленькими детьми.

Об этом пишет Express. Первым в списке специалист назвал бордер-коли. Несмотря на то, что эта порода известна своей разумностью и способностью к дрессировке, она имеет выраженный стадный инстинкт. Если собака не получает достаточной физической и ментальной нагрузки, она может начать "пасти" детей - бегать за ними и даже кусать за лодыжки.

"Люди часто думают, что легко жить с хорошо поддающейся дрессировке собакой. Но если не удовлетворить ее инстинкты, она может вести себя неприемлемо. И когда даже собака среднего размера кусает ребенка — это может стать травматическим опытом", — объясняет Атертон.

На втором месте в списке – акита. По словам эксперта, у этой породы часто возникают проблемы в общении с детьми, что может приводить к конфликтным ситуациям.

Третья порода, которая, по мнению кинолога, может быть опасна для детей — далматинец. Атертон утверждает, что в Великобритании эта порода имеет одну из самых высоких статистик укусов, особенно среди детей.

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Признаки стресса у собак

Кроме того, другие кинологи поделились советами относительно эмоционального состояния собак. Если животное зевает, лижет губы, трясется, ходит туда-сюда, дышит с открытым ртом или внезапно замирает – это могут быть сигналы стресса.

Также специалисты отмечают: собакам важно давать свободу выбора, позволять нюхать окружающий мир, учить новому и, конечно, уделять время для ласки.

Напомним, мы уже писали, какие породы собак являются преданными хозяину.

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