Не стоит бежать за новой: как спасти растянутый воротник кофты
Не стоит бежать за новой: как спасти растянутый воротник кофты
Растянутый вырез – это неприятная проблема, которая может возникнуть с любой любимой вещью. К счастью, есть простой способ исправить это.
Об этом пишет Телеграф.
Что вам понадобится:
- Миска с кубиками льда и холодной водой
- Утюг
- Плоская жесткая поверхность
Инструкции:
- Соберите воротник футболки гармошкой.
- Опустите собранный воротник в ледяную воду.
- Выжмите лишнюю воду.
- Положите футболку на жесткую поверхность и прогладьте горловину, чтобы она стала более плоской. Двигайтесь утюгом по направлению кверху.
- Следите за тем, чтобы не пересушить вещь утюгом. Она должна остаться влажной.
- Оставьте кофту сушиться на плоской ровной поверхности. Когда она полностью высохнет, вырез будет как новый.
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Как это работает?
Ледяная вода помогает сузить волокон трикотажа, а утюг помогает им удержаться в этом положении. Важно не пересушить футболку утюгом, иначе волокна снова растянутся.
Напомним, мы уже писали, как выгладить постельное белье без утюга.
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