Не стоит бежать за новой: как спасти растянутый воротник кофты

Растянутый вырез – это неприятная проблема, которая может возникнуть с любой любимой вещью. К счастью, есть простой способ исправить это.

Об этом пишет Телеграф.

Что вам понадобится:

Миска с кубиками льда и холодной водой

Утюг

Плоская жесткая поверхность

Инструкции:

Соберите воротник футболки гармошкой. Опустите собранный воротник в ледяную воду. Выжмите лишнюю воду. Положите футболку на жесткую поверхность и прогладьте горловину, чтобы она стала более плоской. Двигайтесь утюгом по направлению кверху. Следите за тем, чтобы не пересушить вещь утюгом. Она должна остаться влажной. Оставьте кофту сушиться на плоской ровной поверхности. Когда она полностью высохнет, вырез будет как новый.

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Как это работает?

Ледяная вода помогает сузить волокон трикотажа, а утюг помогает им удержаться в этом положении. Важно не пересушить футболку утюгом, иначе волокна снова растянутся.

Напомним, мы уже писали, как выгладить постельное белье без утюга.

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