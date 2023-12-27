Не только денежное дерево: Какие комнатные растения привлекают к дому финансы и достаток

Денежное дерево или толстянка – это одно из самых популярных комнатных растений, которое считается символом достатка и финансового успеха.

Однако не только толстянка может привлечь деньги в дом. Есть еще несколько растений, обладающих подобной силой. О них рассказал 24 канал.

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Замиокулькас, или долларовое дерево – это еще одно растение, которое считается символом достатка. Она неприхотлива в уходе и легко размножается черенками. Однако замиокулькас ядовит, поэтому его не стоит ставить в местах, где могут играть дети или домашние животные.

Сансевиерия или тещин язык – это еще одно распространенное комнатное растение, которое также считается символом достатка. Она очищает воздух и создает в доме уют.

или тещин язык – это еще одно распространенное комнатное растение, которое также считается символом достатка. Она очищает воздух и создает в доме уют. Драцена – это растение, которое, по словам эзотериков, привлекает не только богатство, но и удачу. Она имеет вид пальмы и стильно дополняет интерьер. Драцена также помогает человеку оставаться энергичным и бодрым.

– это растение, которое, по словам эзотериков, привлекает не только богатство, но и удачу. Она имеет вид пальмы и стильно дополняет интерьер. Драцена также помогает человеку оставаться энергичным и бодрым. Филодендрон – это долговечное растение, не требующее особого ухода. Она считается символом огня и помогает привлечь в дом удачу и успех.

– это долговечное растение, не требующее особого ухода. Она считается символом огня и помогает привлечь в дом удачу и успех. Пахира – это экзотическое растение, которое также считается символом изобилия. Она имеет яркую окраску и хорошо смотрится в любом интерьере.

Если вы хотите привлечь в дом изобилие, вы можете выбрать одно или несколько из этих растений. Однако важно помнить, что богатство не приходит само собой. Следует также работать и прилагать усилия для достижения своих целей.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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