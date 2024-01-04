Не только косметика: какие вещи категорически нельзя хранить в ванной

Ванная комната – это помещение с повышенной влажностью и колебаниями температуры. Это создает благоприятные условия для роста плесени и микробов. Поэтому важно тщательно продумать, какие предметы можно хранить в ванной, а какие лучше убрать.

Вот список предметов, которые не следует хранить в ванной комнате:

Косметика. Влага может повлиять на текстуру и консистенцию косметических продуктов, заставляя их быстрее портиться. Это особенно касается крема, пудры и туши. Кроме того, влага может способствовать росту бактерий в косметике, создавая риск вашей кожи.

Аптечка. Влажность и тепло от принятия душа могут сделать лекарства и пищевые добавки менее эффективными.

Книги и журналы. Вода может попортить полиграфическую продукцию. Кроме того, она может стать благоприятным местом для роста плесени.

Электроника. Случайные брызги воды могут повредить не водонепроницаемую электронику. Кроме того, использование электронных устройств рядом с водой увеличивает риск несчастных случаев с электрическим током.

Запасные станки для бритья. На лезвиях бритвы может появиться ржавчина, которая притупит их и сделает менее эффективными.

Ювелирные изделия. Из-за тепла и влажности некоторые металлы и драгоценные камни могут потускнеть.

Полотенца. Не оставляйте полотенца в ванной, если вы ими не пользуетесь. Подобно книгам и журналам, ткань может приобретать затхлый запах.

Запасные салфетки и туалетная бумага. Воздействие влажности, колебания температуры могут способствовать порче бумажных изделий.

Напомним, мы уже писали, как быстро и безопасно для здоровья отмыть ванну от желтизны, налета и ржавчины.

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