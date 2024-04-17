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Не только кулич и яйца: что должно быть в пасхальной корзине

Цихоцкая Мария

Не только кулич и яйца: что должно быть в пасхальной корзине

Приближаясь к Пасхе, все больше людей задумываются о том, какие продукты и блюда нужно нести в церковь для освящения. Традиционный набор продуктов в пасхальной корзине символизирует разные аспекты веры и жизни Христа.

Есть обязательные и необязательные для пасхальной корзины продукты. Какие продукты должны освящаться в церкви, подскажет Апостроф.

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Что обязательно должно быть в пасхальной корзине:

  • Пасха: символ небесного царства и воскресения Христа. Пасхальный хлеб может иметь разную форму и начинку, но всегда украшается глазурью и символическими узорами.
  • Яйца-крашенки: Символ новой жизни и воскресения. Яйца можно окрашивать вручную или использовать специальные наклейки.
  • Мясные продукты: Традиционно в мясные блюда в корзине кладут ветчину, колбасу, буженину. Это символизирует жертвенность Христа.
  • Молочные продукты: Сыр, масло, молоко – символы любви Бога к людям и чистоте.
  • Соль: Символ защиты от злых сил и связи между Богом и людьми.
  • Хрин: Символ несокрушимости человеческого духа и горечи рабства, переживаемого еврейским народом.

Дополнительные продукты, которые можно положить в корзину:

  • Сдобная выпечка: пирожки, ватрушки, пасхальные куличи.
  • Овощи: Зелень, лук, чеснок.
  • Фрукты: Яблоки, апельсины.
  • Свечи: символ света и веры.

Что нельзя святить в церкви:

  • Алкогольные напитки.
  • Кровянка и другие продукты из крови.
  • Деньги, драгоценности, ключи.
  • Ножи и другие острые предметы.

Напомним, мы уже писали, что нельзя класть в пасхальную корзину, чтобы не навлечь беды.

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