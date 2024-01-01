Не только неправильная температура: Эксперты назвали распространенные ошибки во время стирки, которые портят постель

Никому не нужна грязная постель, но, по мнению экспертов, большинство людей недостаточно последовательны в стирке. Есть немало ошибок, связанных со стиркой.

Простыни могут неприятно пахнуть после стирки, у них могут выцветать цвета или повреждаться ткань. Чтобы этого избежать, следует обратить внимание на четыре распространенных ошибки, сообщает Express.co.uk.

Неправильное средство для стирки

Хлопковое постельное белье не требует специальных средств для стирки, за исключением детских простыней. Кроме того, ткани, такие как шелк, атлас и лен, следует чистить мягким моющим средством, защищающим натуральные волокна. Следует избегать использования отбеливателя на простынях, а также не использовать смягчитель ткани, который может повредить ткань.

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Слишком горячая стирка

Поскольку хлопок является достаточно крепким материалом, его лучше стирать при температуре от 40 до 60 градусов. Для цветного и черного постельного белья оно составляет максимум 40 градусов.

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с этикеткой постельного белья. По словам профессионалов, бесполезно стирать простыни при 90 градусах, поскольку это ослабляет ткани.

Неправильное обращение с постельным бельем

Лучше всего положить комплект постельного белья в стиральную машину. Таким образом цвета совпадают, и вы стираете все сразу.

Также важно перед стиркой вывернуть постельное белье наизнанку. Таким образом, цвета и узоры будут защищены, а простыни не так быстро увянут.

Неправильная сушка

Специалисты рекомендуют сушить цветное постельное белье на воздухе, чтобы оно не потеряло свой блеск. Хотя сушка на воздухе занимает немного больше времени, она не повредит постельное белье.

Напомним, мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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