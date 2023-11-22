Не только панировка и фарш: Что приготовить из черствого батона
Что сделать из черствого батона
Черствый батон, хоть и считается часто уходом, может стать отличной основой для создания оригинальных закусок и полноценных блюд.
Такой креативный подход к использованию черствого батона позволяет создавать вкусные блюда и совершенствовать привычные закуски, превращая обычный хлеб в настоящее кулинарное наслаждение. Давайте рассмотрим некоторые идеи с сайта pixelinform, как использовать его в кулинарии.
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Яичница в хлебе
- Нарезать батон ломтиками, вырезать мякоть.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и выложить вырезанные ломтики.
- Разбить яйцо внутрь и готовить яичницу на среднем огне.
Гренки и крутоны
- Нарезать батон на кубики для гренок.
- Обжарить их на сухой сковороде для хорошего аромата.
- Для крутонов замочить ломтики в смеси масла, трав и специй, а затем запекать в духовке до золотистого цвета.
Бутерброды
- Измельчить зелень, натереть творог, добавить чеснок и ветчину.
- Смешать со сливочным маслом и распределить смесь на батон.
- Сверху можно скрыть еще одним куском батона.
- Завернуть в фольгу и запекать 15-20 минут при 180 градусах в разогретой духовке.
Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.
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