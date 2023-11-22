Не только панировка и фарш: Что приготовить из черствого батона

Что сделать из черствого батона

Черствый батон, хоть и считается часто уходом, может стать отличной основой для создания оригинальных закусок и полноценных блюд.

Такой креативный подход к использованию черствого батона позволяет создавать вкусные блюда и совершенствовать привычные закуски, превращая обычный хлеб в настоящее кулинарное наслаждение. Давайте рассмотрим некоторые идеи с сайта pixelinform, как использовать его в кулинарии.

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Яичница в хлебе

Нарезать батон ломтиками, вырезать мякоть.

Разогреть сковороду с растительным маслом и выложить вырезанные ломтики.

Разбить яйцо внутрь и готовить яичницу на среднем огне.

Гренки и крутоны

Нарезать батон на кубики для гренок.

Обжарить их на сухой сковороде для хорошего аромата.

Для крутонов замочить ломтики в смеси масла, трав и специй, а затем запекать в духовке до золотистого цвета.

Бутерброды

Измельчить зелень, натереть творог, добавить чеснок и ветчину.

Смешать со сливочным маслом и распределить смесь на батон.

Сверху можно скрыть еще одним куском батона.

Завернуть в фольгу и запекать 15-20 минут при 180 градусах в разогретой духовке.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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