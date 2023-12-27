Не только помогает заснуть: Специалисты рассказали, почему полезно есть ананас перед сном
Ананас – это вкусный и полезный фрукт, который может принести много преимуществ для здоровья. Среди них – улучшение качества сна и борьба с бессонницей.
Ананас содержит аминокислоту триптофан, являющуюся предшественником гормона сна мелатонина. В одном исследовании, опубликованном в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry было показано, что употребление ананаса повышает уровень мелатонина в организме на 266%.
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Кроме того, ананас содержит магний, который также способствует лучшему сну. Магний помогает расслабить мышцы и нервную систему, что может способствовать засыпанию.
Если вы хотите улучшить качество сна, можно включать ананас в свой рацион. Попытайтесь есть ананас на завтрак, обед или ужин. Вы также можете пить ананасовый сок, но в умеренных количествах, поскольку он содержит много сахара.
Вот несколько советов по употреблению ананаса для улучшения сна:
- Выбирайте свежий ананас, который имеет ярко-желтую окраску.
- Рекомендованная дневная норма ананаса составляет одну чашку (примерно 165 г).
- Если вы едите ананас на ночь, лучше делать это как часть сбалансированного ужина или перекуса.
- Если вы используете ананасовый сок, пейте его сразу после еды или с закусками, богатыми белками и жирами, чтобы замедлить переваривание сахара.
Если вы страдаете бессонницей, поговорите со своим врачом о возможных причинах этого состояния и о том, как вы можете его улучшить.
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