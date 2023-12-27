Не только помогает заснуть: Специалисты рассказали, почему полезно есть ананас перед сном

Ананас – это вкусный и полезный фрукт, который может принести много преимуществ для здоровья. Среди них – улучшение качества сна и борьба с бессонницей.

Ананас содержит аминокислоту триптофан, являющуюся предшественником гормона сна мелатонина. В одном исследовании, опубликованном в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry было показано, что употребление ананаса повышает уровень мелатонина в организме на 266%.

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Кроме того, ананас содержит магний, который также способствует лучшему сну. Магний помогает расслабить мышцы и нервную систему, что может способствовать засыпанию.

Если вы хотите улучшить качество сна, можно включать ананас в свой рацион. Попытайтесь есть ананас на завтрак, обед или ужин. Вы также можете пить ананасовый сок, но в умеренных количествах, поскольку он содержит много сахара.

Вот несколько советов по употреблению ананаса для улучшения сна:

Выбирайте свежий ананас, который имеет ярко-желтую окраску.

Рекомендованная дневная норма ананаса составляет одну чашку (примерно 165 г).

Если вы едите ананас на ночь, лучше делать это как часть сбалансированного ужина или перекуса.

Если вы используете ананасовый сок, пейте его сразу после еды или с закусками, богатыми белками и жирами, чтобы замедлить переваривание сахара.

Если вы страдаете бессонницей, поговорите со своим врачом о возможных причинах этого состояния и о том, как вы можете его улучшить.

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