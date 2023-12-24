Не только вечером: когда нельзя давать взаймы

Когда нельзя занимать деньги и давать взаймы - народные приметы

К вопросам финансов следует подходить взвешенно и осторожно. Однако народные приметы указывают на то, что следует руководствоваться не только разумом, но и определенными увековеченными знаниями, когда у вас есть деньги.

Согласно народным приметам, давать деньги в долг вечером – это плохой знак. Поскольку так у вас возникнут финансовые проблемы, убытки или кражи.

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Согласно народным приметам, нельзя давать в долг:

Вечером. Это считается плохим знаком, который может привести к финансовым проблемам, убыткам или даже воровству. Денежная энергетика растворяется в темноте, или в настоящее время мы более расслаблены и менее осторожны.

В воскресенье. Это считается святым днем, и давать деньги взаймы в этот день – это грех.

Это считается святым днем, и давать деньги взаймы в этот день – это грех. На ниспадающую Луну также не стоит давать взаймы. Дождитесь, когда луна начнет расти.

также не стоит давать взаймы. Дождитесь, когда луна начнет расти. В новолуние. Это считается неблагоприятным временем для любых финансовых операций, в том числе и для ссуды денег.

Это считается неблагоприятным временем для любых финансовых операций, в том числе и для ссуды денег. В дни великих церковных праздников. Это считается днем отдыха и молитвы, и давать деньги взаймы в этот день – это неуважение к празднику.

Опасной датой считается 13 число. Кроме того, неблагоприятными днями, чтобы дать в долг, есть большие церковные праздники – Рождество, Крещение, Благовещение, Пасха.

Кроме того, нельзя давать взаймы деньги, если:

Заемщик не хочет возвращать деньги. Это может привести к конфликтам и ссорам.

Это может привести к конфликтам и ссорам. Заемщик не уважает вас. Если вы не чувствуете к человеку доверия, лучше не давать ему деньги взаймы.

Если вы не чувствуете к человеку доверия, лучше не давать ему деньги взаймы. Заемщик не умеет управлять деньгами. Если вы знаете, что заемщик не сможет вернуть деньги, лучше откажитесь от ссуды.

Конечно, это лишь приметы и не обязательно придерживаться их. Но если вы хотите избежать негативных последствий, лучше соблюдать эти правила.

Лучше всего давать деньги взаймы до 12 часов дня, а лучший день для этого – четверг.

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