Не требует выпечки: рецепт новогоднего десерта с белым шоколадом

Сладкая нежность белого шоколада, немного терпкости цитрусовой цедры и сочные кусочки вишни – это десерт "Белое Рождество". Он не требует выпечки, поэтому приготовить его можно быстро и легко. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

Печенье песочное – 400 г

Фисташки – 75 г

Кокос сушеный – 65 г

Масло сливочное 73% - 325 г

Сахарная пудра – 205 г

Сливочный творог - 250 г

Лимон, цедра – 2 ч. л.

Шоколад белый – 180 г

Сливки – 300 мл

Вишня сушеная – 150 г

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Приготовление

Смажьте форму для запекания 20×26 см, глубиной 5 см. Застелите дно и бока бумагой для выпечки так, чтобы она свисала из формы двумя длинными частями. В кухонном комбайне измельчите печенье, ядра фисташек и кусочки кокоса до состояния грубой крошки. Добавьте растопленное масло и сахар, перемешайте до однородности. Переведите две трети смеси в подготовленную форму. Используйте стакан с плоским дном, чтобы утрамбовать и распределить равномерно смесь по основе. Поставьте в холодильник на 30 минут для охлаждения. Остаток смеси из орехов и печенья оставьте при комнатной температуре. В большой миске миксером взбейте сливочный творог, 125 г измельченного сливочного масла, сахарную пудру и цедру до бледно-кремового состояния. Постепенно добавьте белоснежный шоколад, перемешивая до однородности. Добавьте взбитые сливки и вишню к творожной смеси, перемешайте до однородности. Выложите на основание из печенья, разровняйте поверхность. Посыпьте оставшейся смесью из печенья и орехов. Поставьте в холодильник на 4 часа или ночь для охлаждения.

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