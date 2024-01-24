Не украсит ни одну женщину: в какой цвет не стоит краситься

Многие женщины считают, что темный цвет волос старит, а светлый, наоборот, молодит. Однако, оказывается, это не всегда так.

Стилистка Ники Лазу утверждает, что слишком светлый цвет волос, сильно контрастирующих с естественным оттенком кожи, может иметь обратный эффект. Об этом пишет Express.

"Если ваши волосы от природы не светлые, слишком сильное мелирование или полное освещение может подчеркнуть морщины и тени под глазами, – говорит она. – Это может сделать вас старше, чем вы на самом деле".

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Вместо того чтобы краситься в яркий блонд, стилистка советует выбрать более мягкие, натуральные оттенки, такие как карамельный, медовый, золотистый или клубничный. Эти цвета придадут волосам объем и сияние, а также помогут скрыть седину.

"Если вы все же хотите перекраситься в блондинку, лучше выбрать золотистый балаяж, – говорит Лазу. – Этот вариант поможет вам остаться поближе к природному цвету и подчеркнуть ваши лучшие черты".

Эксперт также советует не красить волосы одним цветом, а использовать несколько оттенков, которые переходят друг в друга. Это поможет создать более естественный и молодой образ.

Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать правильный цвет волос.

Учитывайте свой естественный оттенок кожи. Если у вас светлая кожа, вам подойдут тёплые оттенки волос, такие как золотистый, медовый или карамельный. Если у вас темная кожа, вам подойдут холодные оттенки волос, такие как пепельный или коричневый.

Не бойтесь экспериментировать с разными оттенками. Лучший способ найти идеальный цвет – это попробовать несколько вариантов.

Посоветуйтесь с опытным стилистом. Он поможет вам выбрать цвет, который подойдет вам.

Напомним, мы уже писали, стоит ли красить волосы хной.

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