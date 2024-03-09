Не упустите момент: когда и как обрезать смородину весной для большого урожая
Как и когда обрезать кусты смородины в марте
Смородина – неприхотливая ягода, но чтобы она радовала вас обильным урожаем, ей нужно немного внимания, особенно в самом начале весны.
Первое, что нужно сделать ранней весной – обрезать кусты. Следуя этим простым правилам, вы сможете получить обильный урожай смородины. Об этом пишут в издании УНИАН.
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Когда обрезать смородину?
- До начала сокодвижения, обычно в начале-первой половине марта.
- В южных регионах можно обрезать чуть раньше, в северных – чуть позже.
Что дает обрезка?
- Удаление старых и больных ветвей делает куст более сильным.
- Растение не тратит силы на ненужные побеги, а лучше плодоносит.
- Обрезка улучшает освещение и проветривание куста, что также оказывает благоприятное влияние на урожай.
Как правильно обрезать смородину?
- Инструменты: острый и чистый секатор.
- Что удалить:
- Сухие, сломанные, кривые и подмерзшие побеги.
- Старые побеги темно-коричневого цвета.
- Очень тонкие и больные ветки.
- Побеги, загущающие куст.
Формирование куста:
- Черная смородина:
- Однолетние побеги укоротить на 10 см.
- На двух-четырехлетних – оставить по 7 почек, остальное срезать.
- Красная и белая смородина:
- Оставить и молодые, и более старые побеги.
- Срезать очень старые и больные ветки, верхние незрелые части на побегах, волчки.
Особое внимание:
- Почки:
- Срежьте или отщипните почки со странным отечным видом – это признак почечного клеща.
- Сердцевина ветви:
- Срез должен быть зелёным.
- Темная сердцевина – признак смородинного стакана.
- Отверстие с трухой – личинки златки.
- Пораженные кусты разделайте от вредителей.
После обрезки:
- Сожгите старые, больные ветки и пораженные почки.
- Подкормите кусты.
- Отделайте от вредителей.
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