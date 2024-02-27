Не все так однозначно: диетологи назвали главные недостатки разных круп

Можно ли есть крупу ежедневно

Крупы – это неотъемлемая часть рациона, ведь они дают нам энергию и ценные питательные вещества. Однако не все крупы одинаково полезны, а неправильное приготовление может значительно снизить их ценность.

Разнообразие круп в вашем рационе обеспечит вас всеми необходимыми питательными веществами и поможет сохранить здоровье.

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Недостатки круп:

Глютен: Некоторые люди имеют непереносимость глютена, содержащегося в пшенице, ржи, ячмене и овсе (в небольших количествах).

Некоторые люди имеют непереносимость глютена, содержащегося в пшенице, ржи, ячмене и овсе (в небольших количествах). Обработка: Хлопья быстрого приготовления, манная крупа, белый шлифованный рис и кукурузная крупа теряют много полезных веществ во время обработки.

Хлопья быстрого приготовления, манная крупа, белый шлифованный рис и кукурузная крупа теряют много полезных веществ во время обработки. Гликемический индекс: Переваренная каша имеет более высокий гликемический индекс, а это может привести к резкому скачку сахара в крови.

Самые полезные крупы:

Гречка: Богатая белок, железо, клетчатка и витамины группы B.

Богатая белок, железо, клетчатка и витамины группы B. Овсяная крупа: содержит бета-глюкан, который снижает уровень холестерина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

содержит бета-глюкан, который снижает уровень холестерина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Кино: Богатая белок, клетчатка, железо и магний.

Богатая белок, клетчатка, железо и магний. Бурый рис: Содержит больше клетчатки и витаминов, чем белый рис.

Содержит больше клетчатки и витаминов, чем белый рис. Ячмень: Богат клетчаткой, бета-глюкан, витамины и минералы.

Секреты правильного приготовления:

Не переваривайте кашу: Зерна должны быть целыми и немного недоваренными.

Зерна должны быть целыми и немного недоваренными. Не варите кашу на молоке Кальций в молоке нейтрализует железо из крупы.

Кальций в молоке нейтрализует железо из крупы. Добавляйте в кашу полезные ингредиенты: Белок, орехи, ягоды, овощи, семена, масла и масла обогатят его вкус и питательную ценность.

Дополнительные советы:

Выбирайте крупу из цельного зерна.

Готовьте кашу на воде или овощном бульоне.

Не добавляйте в кашу сахар или сливочное масло.

Добавляйте в кашу фрукты, ягоды, орехи или семена.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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