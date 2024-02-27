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Здоровье

Не все так однозначно: диетологи назвали главные недостатки разных круп

Игорь Романько

Можно ли есть крупу ежедневно

Крупы – это неотъемлемая часть рациона, ведь они дают нам энергию и ценные питательные вещества. Однако не все крупы одинаково полезны, а неправильное приготовление может значительно снизить их ценность.

Разнообразие круп в вашем рационе обеспечит вас всеми необходимыми питательными веществами и поможет сохранить здоровье.

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Недостатки круп:

  • Глютен: Некоторые люди имеют непереносимость глютена, содержащегося в пшенице, ржи, ячмене и овсе (в небольших количествах).
  • Обработка: Хлопья быстрого приготовления, манная крупа, белый шлифованный рис и кукурузная крупа теряют много полезных веществ во время обработки.
  • Гликемический индекс: Переваренная каша имеет более высокий гликемический индекс, а это может привести к резкому скачку сахара в крови.

Самые полезные крупы:

  • Гречка: Богатая белок, железо, клетчатка и витамины группы B.
  • Овсяная крупа: содержит бета-глюкан, который снижает уровень холестерина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
  • Кино: Богатая белок, клетчатка, железо и магний.
  • Бурый рис: Содержит больше клетчатки и витаминов, чем белый рис.
  • Ячмень: Богат клетчаткой, бета-глюкан, витамины и минералы.

Секреты правильного приготовления:

  • Не переваривайте кашу: Зерна должны быть целыми и немного недоваренными.
  • Не варите кашу на молоке Кальций в молоке нейтрализует железо из крупы.
  • Добавляйте в кашу полезные ингредиенты: Белок, орехи, ягоды, овощи, семена, масла и масла обогатят его вкус и питательную ценность.

Дополнительные советы:

  • Выбирайте крупу из цельного зерна.
  • Готовьте кашу на воде или овощном бульоне.
  • Не добавляйте в кашу сахар или сливочное масло.
  • Добавляйте в кашу фрукты, ягоды, орехи или семена.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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