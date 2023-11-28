Не все знают об этом: какие специи лучше подчеркивают вкус мяса, рыбы и птицы.

Специи вносят уникальный вкус в любое блюдо. Но не всегда мы знаем, какие именно специи лучше подойдут для того или иного блюда. Поэтому ТСН подготовил небольшую шпаргалку, которая поможет ориентироваться в разнообразии специй.

Мясо

Все виды перцев придают ему непревзойденный вкус, а также рекомендуется использовать паприку, сушеный чеснок, зиру, базилик, орегано, карри, куркуму, барбарис, имбирь, майоран и мускатный орех.

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Рыба

Для рыбы идеально подойдут имбирь, горчица, кориандр, укроп, чабрец, сушеный чеснок и сушеный лук. Также важно не забывать о лавровом листе и лимонном соке, которые придают особый аромат и вкус рыбе.

Птица

Розмарин, майоран, карри, чабрец, сушеный лук и пастернак прекрасно сочетаются с блюдами из курицы или индейки. Вместо готовых смесей из приправ, содержащих много соли и консервантов, рекомендуется самостоятельно комбинировать приправы для достижения идеального вкуса в блюдах из птицы.

Напомним, мы уже писали, как хранить специи.

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