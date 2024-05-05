Не выбрасывайте, а используйте: какие растения следует подкормить кофейной гущей

Кофе – это не только вкусный и ароматный напиток, но источник полезных для растений веществ. Кофейная гуща – это не только экологичное и доступное удобрение, но и отличный способ избавиться от остатков кофе.

Попытайтесь использовать ее на своих грядках и клумбах, и вы увидите, как ваши растения станут крепче, здоровее и обильнее будут цвести. Об этом пишет 24tv.ua.

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Кофейная гуща может быть прекрасным органическим удобрением, которое обогатит почву необходимыми микроэлементами:

Азот: способствует зеленому росту и обильному цветению.

способствует зеленому росту и обильному цветению. Фосфор: провоцирует корневое развитие.

провоцирует корневое развитие. Калий: укрепляет структуру растений.

укрепляет структуру растений. Магний: улучшает фотосинтез.

улучшает фотосинтез. Кальций: участвует в формировании клеточных стенок.

Как использовать кофейную гущу для удобрения:

Просто высыпать на грядку или клумбу. Перед этим кофейную гущу нужно высушить на бумаге или в духовке, чтобы предотвратить появление плесени и грибка. Не производите слишком толстый слой, чтобы не перекрыть доступ воздуха к грунту.

Смешать с водой и полить ею растения.

Добавить в компоста. Это поможет ускорить процесс компостирования и обогатить компост питательными веществами.



Какие растения можно удобрять кофейной гущей?

Помидоры

Огурцы

Картофель

Перец болгарский

Редис

Лук репчатый

Зелень (все виды)

Клубника

Гортензия

Бегония

Азалия

Камелия

Важно:

Не используйте кофейную гущу для роз, суккулентов и кактусов.

Не перекармливайте растения кофейной гущей.

Используйте только свежую кофейную гущу.

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