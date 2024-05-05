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Не выбрасывайте, а используйте: какие растения следует подкормить кофейной гущей

Игорь Романько

Какие растения можно подкармливать кофейной гущей
Какие растения можно подкармливать кофейной гущей

Кофе – это не только вкусный и ароматный напиток, но источник полезных для растений веществ. Кофейная гуща – это не только экологичное и доступное удобрение, но и отличный способ избавиться от остатков кофе.

Попытайтесь использовать ее на своих грядках и клумбах, и вы увидите, как ваши растения станут крепче, здоровее и обильнее будут цвести. Об этом пишет 24tv.ua.

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Кофейная гуща может быть прекрасным органическим удобрением, которое обогатит почву необходимыми микроэлементами:

  • Азот: способствует зеленому росту и обильному цветению.
  • Фосфор: провоцирует корневое развитие.
  • Калий: укрепляет структуру растений.
  • Магний: улучшает фотосинтез.
  • Кальций: участвует в формировании клеточных стенок.

Как использовать кофейную гущу для удобрения:

  • Просто высыпать на грядку или клумбу.
    • Перед этим кофейную гущу нужно высушить на бумаге или в духовке, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.
    • Не производите слишком толстый слой, чтобы не перекрыть доступ воздуха к грунту.
  • Смешать с водой и полить ею растения.
  • Добавить в компоста.
    • Это поможет ускорить процесс компостирования и обогатить компост питательными веществами.

Какие растения можно удобрять кофейной гущей?

  • Помидоры
  • Огурцы
  • Картофель
  • Перец болгарский
  • Редис
  • Лук репчатый
  • Зелень (все виды)
  • Клубника
  • Гортензия
  • Бегония
  • Азалия
  • Камелия

Важно:

  • Не используйте кофейную гущу для роз, суккулентов и кактусов.
  • Не перекармливайте растения кофейной гущей.
  • Используйте только свежую кофейную гущу.

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