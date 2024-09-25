Не выбрасывайте и не сжигайте: шесть причин собирать опавшие листья в саду
Осень – пора красивых пейзажей и обильного ноября. Однако, что делать с опавшей листвой? Сжигать – не самый лучший вариант.
Существует множество способов использовать это природное богатство с пользой для вашего сада. Издание Woodland Trust предлагает несколько полезных идей.
По теме: Ваш сад будет кишить от крыс, если вы немедленно не исправите эту ошибку
Лиственный перегной:
Опавшие листья – это отличная основа для создания листового перегноя. Он подкисляет почву, задерживает влагу и улучшает ее структуру.
Как сделать: Соберите влажные листья в мешки, утрамбуйте и оставьте в прохладном месте в год. Используйте перегной для подкормки растений, которые любят кислую почву (гортензии, рододендроны).
Компост из листьев
Добавление опавших листьев в компостную кучу ускоряет процесс компостирования и делает его более питательным. Измельчите листья и добавьте их к другим компостным материалам. Полученный компост используйте для подкормки растений на огороде и саду.
Мульчирование
Слои опавших листьев, разбросанные по грядкам и клумбам, выполняют роль мульчи. Предотвращает испарение влаги, угнетает рост сорняков, защищает корни растений от перегрева и промерзания. Распределите слой листьев вокруг растений, избегая стволов.
Удобрение для газона
Измельчите листья с помощью газонокосилки и равномерно распределите по газону. Листья, разлагаясь, обогащают почву органическими веществами, улучшают его структуру.
Субстрат для комнатных растений
Смешайте измельченные листья с другими компонентами почвосмеси. Листья улучшают воздухопроницаемость почвы и обеспечивают растения дополнительными питательными веществами.
Домик для "полезных существ"
Куча опавших листьев – идеальное место для зимовки ежей и других полезных насекомых. Соберите листья в кучу в тихом уголке сада. Ежи уничтожают вредителей сада, таких как улитки и насекомые.
Опавшие листья – ценный ресурс для вашего сада. Вместо того чтобы сжигать его, найдите ему более рациональное применение. Сделайте свой сад еще более плодородным и красивым.
Напомним, ранее мы рассказывали о методах, которые заставят грызунов обходить ваш двор стороной.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!