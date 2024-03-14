Не выбрасывайте лотки из-под яиц: незаменимы для высадки луковичных цветов

Луковичные цветы можно высаживать уже в начале марта. Если вы мечтаете о роскошном цветении этих цветов, стоит обратить внимание на букетную посадку, которая не только придаст аккуратности и симметрии вашему саду, но и разыграет оттенки цветов в гармоничном "букете".

Для букетной посадки можно использовать разнообразные посадочные емкости: яичные картонные лотки, коробки из-под торта, пластиковые ящики из-под фруктов. Главное – выбрать то, что находится под рукой.

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Общие правила букетной посадки:

Однородность: Сажайте луковицы одного размера и вида в одну посадочную емкость. Это обеспечит одинаковую высоту и красивый вид вашего "букета".

Защита: Обработайте луковицы перед посадкой защитными средствами от грызунов во избежание их повреждения.

Чешуйки: Не обязательно удалять из луковиц коричневую рубашку, но если она содержит много поражений, лучше промойте луковицы в растворе марганцевой кислоты перед посадкой.

Глубина: Углубляйте посадочные емкости на глубину, соответствующую трем размерам луковиц.

Всем известно, что цветочные клумбы – это настоящая гордость любого дачника. Их создание требует тщательного планирования и постоянного ухода, что не всегда по силам новичкам.

Существует интересный способ выращивания тюльпанов, способный значительно облегчить эту задачу. Он заключается в использовании трафаретов из-под яичных лотков, позволяющих создавать идеально ровные квадратные клумбы.

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Как вырастить тюльпаны в яичных лотках

Суть метода проста: в каждую квадратную клумбу высаживаются тюльпаны одного сорта, создавая интересные и гармоничные сочетания. При этом важно, чтобы композиция не казалась причудливой или гротескной.

Возьмите яичный лоток и в каждой ячейке сделайте отверстие достаточного размера, чтобы корни тюльпанов могли свободно проникать в землю. Заполните ячейки луковицами тюльпанов, позаботившись о том, чтобы все луковицы в лотке были примерно одинакового размера.

Закопайте лоток с луковицами в рыхлую землю на глубину, соответствующую трем средним луковицам.

Поскольку в течение сезона луковицы тюльпанов находятся очень близко друг к другу, перед осенней посадкой их следует внимательно осмотреть. Рекомендуется также замочить их в растворе марганцовки или фунгицида для предотвращения распространения болезней.

Уровневые весенние грядки из тюльпанов, выращенных с помощью яичных лотков, выглядят необычно и очень эффектно. Они станут настоящим украшением вашего дачного участка, украсив собой пространство у беседок, скамеек или входа в дом.

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