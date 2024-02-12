Не выбрасывайте шелуху от лука: Как сделать лучшее удобрение для огурцов
Хотите, чтобы ваши огурчики давали обильный урожай? Забудьте о магазинных удобрениях. Попробуйте подкормить их луковой шелухой – это экологически чистое и очень эффективное средство.
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Как приготовить удобрение:
- Соберите 1 стакан луковой шелухи.
- Залейте шелуху 10 л воды.
- Доведите до кипения и дайте несколько часов настояться.
- Процедите жидкость.
Как использовать удобрение:
- Полейте огурцы под корень настоем шелухи.
- Повторяйте подкормку 1 раз в 2 недели.
Результат:
- Прочная корневая система.
- Быстрый рост огурцов.
- Большой урожай.
- Защита от вредителей.
Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.
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