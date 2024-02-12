Не выбрасывайте шелуху от лука: Как сделать лучшее удобрение для огурцов

Как сделать удобрение для огурцов из луковой шелухи

Хотите, чтобы ваши огурчики давали обильный урожай? Забудьте о магазинных удобрениях. Попробуйте подкормить их луковой шелухой – это экологически чистое и очень эффективное средство.

Хотите получить щедрый урожай огурцов, тогда просто следуйте советам с сайта prostoway. Попробуйте эти способы и будете приятно удивлены результатом.

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Как приготовить удобрение:

Соберите 1 стакан луковой шелухи. Залейте шелуху 10 л воды. Доведите до кипения и дайте несколько часов настояться. Процедите жидкость.

Как использовать удобрение:

Полейте огурцы под корень настоем шелухи. Повторяйте подкормку 1 раз в 2 недели.

Результат:

Прочная корневая система.

Быстрый рост огурцов.

Большой урожай.

Защита от вредителей.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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