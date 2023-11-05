Не выкручивайте: как постирать шерстяной джемпер, чтобы он не сел

В прохладную погоду многие люди надевают шерстяные джемпера, чтобы согреться. Однако стирка таких вещей может вызвать немалые сложности.

Вещи из шерсти довольно легко портятся из-за неправильной стирки. Эксперты объяснили, как постирать кофту, чтобы она не села и не растянулась, сообщает Express.co.uk.

Перед стиркой всегда лучше начать с проверки этикетки. Это даст важную информацию о том, как чистить одежду и ухаживать за ней. Всегда лучше следовать указаниям по уходу на этикетке.

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Если на одежде есть небольшое пятно, можно попытаться почистить точечно, а не класть вещь в стиральную машину. Промокните загрязненный участок смесью теплой воды и стирального порошка, но избегайте трения пятна, так как это может повредить волокна.

Во время точечной чистки обязательно используйте чистую белую ткань или губку, чтобы осторожно промокнуть пятно. Промойте чистой водой и высушите чистым полотенцем.

Если джемпер грязный, заполните раковину теплой водой и добавьте маленькое количество мягкого средства для стирки шерсти. Убедитесь, что вода хорошо смешана с моющим средством.

Затем осторожно окуните шерстяной джемпер в воду, но не скручивайте и не трите одежду сильно. Дайте джемперу отмокнуть примерно на 10-15 минут, затем промойте его прохладной чистой водой, пока моющее средство полностью не будет удалено.

Выжмите воду из джемпера, свернув его в чистое, сухое полотенце, опять же, осторожно, чтобы не скручивать и не выкручивать.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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