Не забывайте об увлажнении: как ухаживать за кожей зимой

С приходом холодов наша кожа нуждается в особом уходе, ведь мороз, ветер и перепады температур оказывают негативное влияние на ее состояние. Чтобы сохранить лицо и тело в хорошем состоянии, важно соблюдать несколько простых правил. Используйте их регулярно и увидите положительные изменения. Об этом пишет Telegraf.

Очистка:

Откажитесь от жестких средств, пересушивающих кожу. Выбирайте мягкий гель (для комбинированной и жирной кожи) или увлажняющее молочко.

Регулярно используйте энзимный пилинг для лица, чтобы удалить ороговевшие клетки и улучшить микроциркуляцию.

Увлажнение:

Замените легкие кремы более плотными и увлажняющими.

Наносите увлажняющие маски не менее одного раза в неделю.

Тонизация:

Используйте тоники без спирта, чтобы укрепить липидный барьер кожи.

Защита капилляров:

Применяйте специальный крем для защиты капилляров, если у вас есть склонность к куперозу.

Уход за губами:

Перед выходом на улицу наносите на губы питательный бальзам или гигиеническую помаду.

Уход за телом:

Регулярно используйте увлажняющее молочко или крем для тела, чтобы предотвратить сухость и стянутость кожи.

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Вот еще несколько полезных советов:

Пейте много воды, чтобы поддерживать кожу увлажненной изнутри.

Употребляйте продукты, богатые витаминами A, E и C, которые необходимы для здоровья кожи.

Защищайте кожу от солнца, даже зимой.

Избегайте резких перепадов температур.

Не трите и не расчесывайте кожу, если она чешется.

Если у вас возникли серьезные проблемы с кожей, обратитесь к дерматологу.

Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи.

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