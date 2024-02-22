Українська
Лайфхаки

Не запачкайтесь после дождя: чем вымыть окна для идеальной чистоты надолго

Игорь Романько

Как правильно мыть окна, чтобы они не загрязнялись после дождя

Опытные хозяйки знают, что мытье окон – это всего полдела. Настоящая проблема – это сохранить их чистыми в течение длительного времени.

Тем не менее, есть простой лайфхак из сайда prostoway, который поможет вам в этом. Благодаря этому лайфхаку ваши окна будут оставаться чистыми в течение нескольких месяцев даже в дождливую и грязную погоду.

Читайте также: Почему после мытья окон остаются разводы: объяснение эксперта и эффективное моющее средство

Вам понадобится:

  • 1/2 стакана воды
  • 1 столовая ложка кондиционера для волос
  • 1 чайная ложка глицерина

Инструкция:

  1. Смешайте все ингредиенты в миске.
  2. Вымойте окно обычным способом, используя моющее средство для окон.
  3. Нанесите на чистое, влажное стекло раствор из распылителя.
  4. Отполируйте мягкой сухой тряпкой до блеска.

Почему это работает?

  • Кондиционер для волос делает стекло более гладким, что затрудняет прилипание пыли и грязи.
  • Глицерин создает защитный барьер на стекле, отталкивающем воду и грязь.

Совет:

  • Для лучшего результата используйте дистиллированную воду.
  • Не используйте этот раствор на зеркалах, он может оставлять разводы.

Попробуйте этот лайфхак, и ваши окна всегда будут сиять чистотой!

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Лайфхаки