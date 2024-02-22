Не запачкайтесь после дождя: чем вымыть окна для идеальной чистоты надолго
Опытные хозяйки знают, что мытье окон – это всего полдела. Настоящая проблема – это сохранить их чистыми в течение длительного времени.
Тем не менее, есть простой лайфхак из сайда prostoway, который поможет вам в этом. Благодаря этому лайфхаку ваши окна будут оставаться чистыми в течение нескольких месяцев даже в дождливую и грязную погоду.
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Вам понадобится:
- 1/2 стакана воды
- 1 столовая ложка кондиционера для волос
- 1 чайная ложка глицерина
Инструкция:
- Смешайте все ингредиенты в миске.
- Вымойте окно обычным способом, используя моющее средство для окон.
- Нанесите на чистое, влажное стекло раствор из распылителя.
- Отполируйте мягкой сухой тряпкой до блеска.
Почему это работает?
- Кондиционер для волос делает стекло более гладким, что затрудняет прилипание пыли и грязи.
- Глицерин создает защитный барьер на стекле, отталкивающем воду и грязь.
Совет:
- Для лучшего результата используйте дистиллированную воду.
- Не используйте этот раствор на зеркалах, он может оставлять разводы.
Попробуйте этот лайфхак, и ваши окна всегда будут сиять чистотой!
Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.
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