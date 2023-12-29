Не заворачивайте в пленку: Эксперты рассказали, как сохранить сыр свежим и вкусным дольше
Сырные доски – хорошая закуска на Новый год. Однако важно никогда не держать сыр завернутым в полиэтилен во избежание плесени.
Сыру нужны кислород и влажность, чтобы оставаться свежим и вкусным. Об этом сообщает Express.co.uk.
Заделывание сыра в пищевую пленку может показаться удобным, но на самом деле это наносит больше вреда сыру. В нем задерживается слишком много влаги, из-за чего сыр заплесневеет.
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Прозрачная полиэтиленовая пленка пропускает слишком много света, из-за чего сыр может приобрести неприятный аромат. Чтобы правильно хранить сыр, следует использовать пергаментную бумагу и свободный пакет с застежкой.
Прежде чем закрывать молнию, убедитесь, что в пакете еще есть воздух, чтобы сыр имел достаточно кислорода и влаги. Обязательно заверните весь сыр полностью, поскольку любые открытые кусочки сыра, скорее всего, высохнут и затвердеют.
Раньше мы рассказывали, как сварить дешевый рис так, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным.
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