Не знаете счастья: Почему в доме запрещено держать нечетное количество чашек

Почему дома должно быть четное количество чашек

Счастье в семье зависит от многих обстоятельств. В первую очередь следует назвать следующие: отношения между супругами, отношения между родителями и детьми, уровень благосостояния.

Однако есть и незначительный, на первый взгляд, момент, который согласно поверьям может влиять на благополучие домочадцев. Речь идет о количестве чашек в доме, пишет pixelinform.

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Согласно приметам, семья станет счастливой, если будет держать четное количество чашек. Считается, что в этом случае супруги и их дети будут редко сталкиваться с трудностями. Риск ссор и финансовых проблем станет минимальным.

А вот если количество чашек будет нечетным, то ничего хорошего ждать не стоит. Поэтому, если в вашем доме находится именно такое количество чашек, стоит купить еще одну.

Есть еще один интересный вариант: избавиться от лишнего сосуда. По приметам, нельзя пользоваться посудой с трещинами, сколами и другими повреждениями.

В вашей квартире – нечетное количество чашек, а среди них – одна поврежденная? Срочно выбросьте ее! Тогда вы избавитесь от предмета, привлекающего несчастье, а заодно и сделаете количество чашек парным.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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