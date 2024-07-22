Неделя начинается с сильной магнитной бури: опасные даты

В понедельник, 22 июля, на Земле продолжается четырехбалльная магнитная буря. Ее сила снизилась до оранжевого уровня опасности после красного в воскресенье.

Такой геомагнитный шторм может влиять на метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями. По данным сайта Meteoagent, мощных магнитных бурь в течение недели 22-28 июля ожидать не стоит.

Магнитные бури сегодня. Источник: meteoagent.com Магнитные бури сегодня. Источник: meteoagent.com

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Магнитные бури – это явление, возникающее в результате больших выбросов солнечной энергии от Солнца. Эти выбросы, такие как солнечные ветры и солнечные взрывы могут создавать магнитные бури на Земле, когда частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем планеты.

У метеозависимых людей и людей с хроническими заболеваниями магнитные бури могут вызывать разные физические и эмоциональные реакции. Некоторые люди испытывают обострение боли в мышцах и суставах, головные боли, бессонницу, изменения настроения, усталость, раздраженность и неспособность к концентрации.

В то же время существуют некоторые исследования, противоречащие связи между магнитными бурями и физическими симптомами у людей, и некоторые люди могут не испытывать никаких влияний от этих явлений.

Для тех, кто испытывает негативные последствия от магнитных бурь, важно принимать меры по уменьшению дискомфорта. Это может включать положительные стратегии самопомощи, такие как медитация, релаксация, физическая активность, отдых и соблюдение здорового образа жизни.

Напомним, астрономы обнаружили чрезвычайно редкую сверхмассивную красную черную дыру.

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