Неделя начнется с мощной магнитной бури: график опасных периодов
Новая рабочая неделя начнется с геомагнитного шторма силой в 5 баллов. Бури такой мощности могут влиять на метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
По данным сервиса контроля за космической погодой Meteoagent, в понедельник, 11 декабря, геомагнитный шторм достигнет красного уровня, однако уже в период с 12 по 17 декабря включительно наступит период затишья.
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18 декабря магнитные колебания возрастут до 5 баллов и продлятся двое суток. Следующие бури красного уровня ожидаются с 30 декабря по 1 января.
График магнитных бурь на декабрь 2023 года:
Симптомы метеопатии:
- головная боль,
- мигрень,
- головокружение,
- тошнота или рвота,
- слабость,
- сонливость,
- одышка,
- заделка ушей,
- боль в суставах,
- раздражительность или плохое настроение.
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
Врачи советуют в опасные периоды соблюдать здоровый образ жизни.
- сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;
- выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;
- избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;
- откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя,
- соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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