Недостатки не нужно будет маскировать: как ухаживать за кожей, чтобы была идеальна

Многие женщины считают, что без декоративной косметики они смотрятся неряшливо. Однако это не так.

Ухоженный вид можно создать без пудры, крема и других косметических средств. Для достижения этого эффекта важно придерживаться некоторых рекомендаций. Об этом пишет Ukr.media.

Ухаживайте за кожей лица

Здоровая, увлажненная кожа не нуждается в лишней маскировке. Выбирайте уходные средства, которые подходят вашему типу кожи. Особое внимание уделите коже вокруг глаз, где часто появляется пигментация. Для его устранения можно использовать средства с витамином С.

Ухаживайте за бровями

Красивые, аккуратные брови – это основа ухоженного вида. Чтобы брови были густыми и здоровыми, регулярно их расчесывайте, используйте масла и сыворотки для роста волос.

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Правильно питайтесь

Здоровое питание обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами, необходимыми для здоровья кожи и волос.

Достаточно отдыхайте

Отдых необходим для обновления кожи и волос.

Пейте много воды

Вода помогает выводить токсины из организма, что также положительно сказывается на состоянии кожи.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выглядеть ухоженно и привлекательно даже без декоративной косметики.

Напомним, мы уже писали, как улучшить состояние кожи дома.

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