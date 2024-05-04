Недостаток сна – прямой путь к набору лишнего веса: дослідження

Недостаток сна заставляет больше есть.

Кто не спит - тот ест. Ест больше сладкого и мучного. Замечали за собой? Энергоемкая пища обманным путем пытается компенсировать недостаток энергии, которую мы не получаем при дефиците полноценного сна.

Поздний отбой ко сну - прямой путь к набору лишнего веса и/или инсулинорезистентности. Поздно ложитесь спать - значит, скорее всего, последний раз хочется поесть далеко не в 19:00, а за час-два до сна. Желудок посылает ложные голодные спазмы и симулирует ложным голодом перед головным мозгом. А утром плохо всем: и желудку/тонкому кишечнику (от уже подпорченной еды), и вам - от слегка припухшего отражения в зеркале. И днем также ждут сюрпризы - возникает устойчивая тяга к сладкому и мучному.

Исследований, посвященных взаимосвязи сна и ожирения, накопилось уже достаточно много. Например, Gerda Pot и её коллег королевского колледжа в Лондоне выполнили мета-анализ 11 таких работ. А исследования в European Journal of Clinical Nutrition доказывают, что недосып не увеличивает энергетический расход (как говорят некоторые), но зато заставляет больше потреблять ккал. Избыток съеденного в следующие 24 часа после недостаточного сна составлял в среднем 385 калорий. Было замечено, что невыспавшиеся люди ели чуть меньше белков, чуть больше жиров и намного больше простых углеводов.

Механизм:

в головном мозге невыспавшегося человека активируются области, которые отвечают за удовольствие от еды, а точнее - за чувство предвкушения, что ты сейчас съешь что-то вкусное. И мы ищем допинг в течение дня, минуя ночной бесплатный эликсир молодости и гарант бодрого состояния днем - мелатонина.

Вывод: если мы не выспались ночью, то реально рискуем на следующий день перебрать по простым углеводам. И чем системнее ваши недосыпы, тем чаще сладости и мучное будут появляться в вашем рационе. И тягу эту сложно угомонить добавками, спортом, прогулками, увеличением жиров/белков/клетчатки в рационе и др. Надо просто вовремя ложиться спать и спать качественно нужное вам количество часов. Просто, да не очень, в наше военное время.