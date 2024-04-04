Некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн: кого это касается
Многие пожилые люди нуждаются в посторонней помощи и уходе. Для таких пенсионеров существует ежемесячная прибавка к пенсии в размере 944 гривен.
Об этом пишет today.ua. Детальнее о том, как оформить надбавку, можно узнать на вебсайте Пенсионного фонда Украины. Не забудьте поделиться этой информацией со своими близкими и друзьями.
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Кто может получить эту прибавку?
- Пенсионеры, достигшие 80 лет.
- Проживают одиноко.
- Нуждаются в регулярной помощи и уходе за состоянием здоровья.
- Получают пенсию по возрасту (не по инвалидности).
Как оформить прибавку?
- Обратитесь в Пенсионный фонд Украины.
- Напишите заявление.
- Предоставьте медицинскую справку о состоянии здоровья.
Помните:
- Прибавка начисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер достиг 80 лет.
- Если пенсионер уже получает доплату за инвалидность, он не имеет права на эту надбавку.
Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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