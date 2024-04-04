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Некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн: кого это касается

Игорь Романько

Как оформить ежемесячную надбавку 944 гривны к пенсии

Многие пожилые люди нуждаются в посторонней помощи и уходе. Для таких пенсионеров существует ежемесячная прибавка к пенсии в размере 944 гривен.

Об этом пишет today.ua. Детальнее о том, как оформить надбавку, можно узнать на вебсайте Пенсионного фонда Украины. Не забудьте поделиться этой информацией со своими близкими и друзьями.

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Кто может получить эту прибавку?

  • Пенсионеры, достигшие 80 лет.
  • Проживают одиноко.
  • Нуждаются в регулярной помощи и уходе за состоянием здоровья.
  • Получают пенсию по возрасту (не по инвалидности).

Как оформить прибавку?

  • Обратитесь в Пенсионный фонд Украины.
  • Напишите заявление.
  • Предоставьте медицинскую справку о состоянии здоровья.

Помните:

  • Прибавка начисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер достиг 80 лет.
  • Если пенсионер уже получает доплату за инвалидность, он не имеет права на эту надбавку.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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