Некоторые путают: языковед объяснил разницу слов "компанія" и "кампанія"
Часто люди в речи путают между собой близкозвучные слова. Таковы, в частности, "компанія" и "кампанія".
Языковед Александр Авраменко объяснил, в чем разница и почему не стоит их путать. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".
"Не все говорящие различают их, а они обозначают разные понятия. "Компанія" – это общество друзей, знакомых или коммерческий союз. А "кампанія" – это совокупность мер по осуществлению чего-то. К примеру, "воєнна кампанія", или "виборча кампанія", – указал эксперт.
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Авраменко добавил, что правильно в таком случае говорить "виборча", а не "виборна".
"Виборна" должность или лицо. А "виборчий" процесс, бюллетень, агитация, кампания", – отметил он.
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
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