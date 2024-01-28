Некоторые украинцы смогут получить надбавки к пенсии: как оформить
Пенсия – это важный источник дохода для пожилых людей. Ее размер зависит от многих факторов, таких как стаж работы, размер заработной платы и возраст.
Однако, кроме основной пенсии, пенсионеры могут получать разные надбавки и доплаты, которые могут значительно увеличить их доход. В статье сайта help.hvylya.net расскажем о некоторых из этих надбавок и доплат, а также о том, как их оформить.
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Надбавки за звание "Почетный донор Украины":
- Звание "Почетный донор Украины" присваивается гражданам, бесплатно сдавшим:
- 40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза;
- 60 доз плазмы.
- В настоящее время размер прибавки для почетных доноров составляет 10% от прожиточного минимума, что эквивалентно 292 гривнам.
Остальные надбавки к пенсии:
- По возрасту:
- от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
- За дополнительный стаж:
- 1% от начисленной пенсии за каждый "лишний год", но не больше 20,9 грн. за каждый год.
- Речь идет о стаже, более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
- За детей:
- 150 гривен в месяц за самостоятельное воспитание ребенка в возрасте до 18 лет.
- Для оформления этой доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.
Оформление надбавок:
- Некоторые надбавки, такие как возраст, начисляются автоматически.
- Остальные, такие как за дополнительный стаж или за детей, нужно оформлять в Пенсионном фонде Украины.
- Для оформления надбавки вам понадобится:
- Паспорт;
- Идентификационный код;
- Документы, подтверждающие ваше право на прибавку.
Повышение прожиточного минимума:
- Рост прожиточного минимума может привести к увеличению некоторых надбавок, например для почетных доноров.
- Для получения актуальной информации о размерах надбавок и доплат, а также о порядке их оформления рекомендуется обращаться в Пенсионный фонд Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.
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