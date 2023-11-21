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Необычно и очень вкусно: Как приготовить оладьи из капусты

Игорь Романько

Как сделать оладьи из капусты

Капуста, неиссякаемый элемент наших кулинарных экспериментов, может поражать своей вариативностью. Попробуйте этот простой рецепт – и вас поразит, как вкусно и креативно может выглядеть капуста.

Вместо обычных тушеных блюд или запеканок предлагаем попробовать необычные капустные оладьи – простой, вкусный и бюджетный вариант, который непременно удивит вас и вашу семью. Рецептом поделились на сайте Ukr.Media.

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Ингредиенты:

  • 500 г капусты;
  • 1 большой лук;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 3 яйца;
  • 4 ст. л. муки (60 г);
  • 1 ч. л. соли;
  • специи по вкусу;
  • растительное масло для жарки;
  • по желанию: сметана или йогурт, укроп и чеснок для соуса.

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинкуйте, переложите в кастрюлю, залейте 4 стаканами воды и отваривайте в течение 10 минут. Процедите жидкость и дайте немного остыть.
  2. Очищайте и нарезайте лук и чеснок, обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Добавьте в капусту.
  3. К полученной массе добавьте яйца, соль, специи, муку и замешайте овощное тесто.
  4. Разогрейте растительное масло на сковороде. Ложкой выкладывайте тесто и формируйте оладьи. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон.
  5. Для соуса смешайте йогурт (сметану) с укропом и чесноком. Подавайте вместе с капустными оладьями.

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