Необычно и очень вкусно: Как приготовить оладьи из капусты
Как сделать оладьи из капусты
Капуста, неиссякаемый элемент наших кулинарных экспериментов, может поражать своей вариативностью. Попробуйте этот простой рецепт – и вас поразит, как вкусно и креативно может выглядеть капуста.
Вместо обычных тушеных блюд или запеканок предлагаем попробовать необычные капустные оладьи – простой, вкусный и бюджетный вариант, который непременно удивит вас и вашу семью. Рецептом поделились на сайте Ukr.Media.
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Ингредиенты:
- 500 г капусты;
- 1 большой лук;
- 3 зубчика чеснока;
- 3 яйца;
- 4 ст. л. муки (60 г);
- 1 ч. л. соли;
- специи по вкусу;
- растительное масло для жарки;
- по желанию: сметана или йогурт, укроп и чеснок для соуса.
Способ приготовления:
- Капусту нашинкуйте, переложите в кастрюлю, залейте 4 стаканами воды и отваривайте в течение 10 минут. Процедите жидкость и дайте немного остыть.
- Очищайте и нарезайте лук и чеснок, обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Добавьте в капусту.
- К полученной массе добавьте яйца, соль, специи, муку и замешайте овощное тесто.
- Разогрейте растительное масло на сковороде. Ложкой выкладывайте тесто и формируйте оладьи. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон.
- Для соуса смешайте йогурт (сметану) с укропом и чесноком. Подавайте вместе с капустными оладьями.
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