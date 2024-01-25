Необычный десерт: рецепт финиково-орехового пирога
Орехово-финиковый пирог – это вкусный и полезный десерт, имеющий много преимуществ.
Во-первых, финики – это источник полезных веществ. Они содержат много витаминов и минералов, а также клетчатку. Финики являются хорошим источником энергии и помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.
Во-вторых, орехи также полезны. Они содержат белок, жиры, витамины и минералы. Орехи помогают поддерживать здоровье сердца, мозга и кожи.
Сочетание финики и орехов в пироге делает его еще более вкусным и полезным. Финики придают пирогу сочности и сладкому вкусу, а орехи – хрусткости. Рецептом поделился портал Shuba.
Рецепт орехово-финикового пирога
Ингредиенты:
- Для теста:
- мука пшеничная – 250 г
- манная крупа – 250 г
- разрыхлитель - 12 г
- сахар – 80 г
- масло сливочное – 125 г
- сахарная пудра – 20 г
- Для начинки:
- грецкие орехи - 100 г
- финики – 250 г
- курага – 100 г
- мед – 20 г
- корица – 5 г
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Приготовление:
- Финики и курагу залить кипятком на 10-15 минут. Затем воду слить, сухофрукты обсушить и мелко порезать.
- Орехи измельчить, смешать с курагой и финиками. Добавить мед, корицу и перемешать.
- В миске соединить муку, манную крупу, разрыхлитель и сахар. Добавить мягкое сливочное масло и, разминая вилкой, сделать крошку.
- Форму застелить пергаментом, смазать маслом. Выложите в форму половину крошки, на нее равномерно разложите начинку и посыпьте оставшимися крохами.
- Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. Посыпьте сахарной пудрой и украсьте сухофруктами.
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