Необычный вкус классического блюда: рецепт шарлотки с апельсинами
Необычный вкус классического блюда: рецепт шарлотки с апельсинами
Шарлотка – это классический десерт, который любят многие люди. Но обычную шарлотку можно разнообразить, добавив к ней апельсины. Этот фрукт придаст десерту ярких цитрусовых ноток и сочности.
Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Апельсины – 2 шт.
- Мука пшеничная – 250 г
- Сахар – 270 г
- Яйца куриные – 4 шт.
- Сахар ванильный – 10 г
- Разрыхлитель - 12 г
- Масло подсолнечное – 20 г
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Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности.
- Постепенно добавьте просеянную муку и разрыхлитель, постоянно помешивая.
- Апельсины очистите и нарежьте кружочками. Форму для выпечки застелите пергаментом, смажьте маслом и посыпьте дно сахаром.
- На дно формы выложите апельсины, а сверху распределите тесто.
- Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут.
- После приготовления дайте шарлотке остыть в форме в течение 30 минут. Затем осторожно извлеките ее из формы и переверните на тарелку так, чтобы апельсины оказались сверху.
- Нарежьте шарлотку на порции и подавайте.
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