Необычный вкус: рецепт грибной солянки
Грибная солянка по рецепту от Shuba не только удивит вас невероятным вкусом, но и сэкономит деньги. Главный ингредиент этого супа – грибы.
Ингредиенты:
Вода – 1 л
Шампиньоны – 150 г
Грибы соленые – 100 г
Огурцы соленые – 100 г
Лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Паста томатно – 40 г
Оливковое масло – 40 мл
Огуречный рассол – 150 мл
Лавровый лист – 1 шт.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Зелень – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте лук и морковь и поджарьте до полуготовности.
2. Соленые грибы и огурцы и добавьте к овощам, заправив все порежьте томатной пастой.
3. Тушите 5 минут.
4. Помойте шампиньоны, нарежьте кусочками и положите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения, добавьте соль и посолите и варите 10 минут. После этого зажарку, рассол, лавровый лист, перец и варите 15 минут.
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