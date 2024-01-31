Нервы будут в порядке уже через несколько дней: какой фрукт советуют есть врачи

Новое исследование показало, что добавление киви в рацион может улучшить настроение, самооценку, оптимизм и целеустремленность уже через четыре дня.

Исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, было проведено учеными из Университета Отаго в Новой Зеландии. Они разделили 155 участников исследования на три группы: те, кто каждый день получал 250 мг таблеток витамина С; те, кто ел по два киви; и те, кто получил одну таблетку плацебо, пишет Newsweek.

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В конце исследования как те, кто принимал витамин С, так и те, кто ел киви, сообщили об улучшении настроения, но только те, кто ел киви, сообщили об улучшении самооценки успеха.

Исследователи считают, что эти изменения в настроении частично могут быть связаны с высоким содержанием витамина С во фруктах. Предыдущие исследования показали, что потребление витамина С связано с улучшением настроения, жизненной силы, самочувствия и снижением уровня депрессии, тогда как дефицит витамина С связан с более высоким уровнем депрессии и когнитивных нарушений.

"Людям очень приятно знать, что небольшие изменения в их рационе, например добавление киви, могут изменить их самочувствие каждый день", — сказал соавтор исследования Тамлин Коннер, профессор психологии в Университете Отаго.

"Мы поощряем целостный подход к питанию и хорошее самочувствие, добавляя в ваш рацион различные продукты, богатые питательными веществами", — сказал Флетчер.

Киви – это вкусный и питательный фрукт, содержащий много витаминов, минералов и антиоксидантов. Они являются хорошим источником витамина С, клетчатки, калия и фолиевой кислоты. Киви также содержат антиоксиданты, которые могут помочь оградить клетки от повреждений.

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