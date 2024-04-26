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Несколько правил как "хакнуть" жизнь

Анатолий Амелин

Несколько правил как 'хакнуть' жизнь
Несколько правил как ''хакнуть'' жизнь

Мы рождаемся, живем, умираем. Но зачем?

Зачем нам эти все трудности?

Борьба за еду, убежище, место в социуме, война?

Зачем эти постоянные проблемы?

Далее текст на языке оригинала

Чому не можна жити в постійній радості від приємних подій, мати нескінченні ресурси, можливість займатися улюбленою справою, а не ось це все?

Насправді, відповіді та підказки нам дано раніше.

А знаючи відповіді можна "хакнути" реальність;)

Навіщо ми живемо?

Найскладніше і неоднозначне питання)

Першим спадає на думку анекдот про місію та хлопця в поїзді (якщо не знаєте, напишіть, у коментарях нагадаю))

  1. А якщо серйозно, мета життя – це розвиток та творення. Питання тільки яке й у чому?
  2. Розвиток неможливий без зміни поточного стану та виходу з т.зв. "Зони комфорту". Отже, легко не буде)
  3. Основний інструмент розвитку – проходження випробувань. Або як я їх називаю "квестів".
  4. Немає ніяких "проблем", є лише квести і наше ставлення до того, що з нами відбувається. І коли до того, що відбувається, ставишся як до квестів - тобто. як до ігрової моделі, то йде негатив і з'являється азарт, який допомогає проходженню
  5. Квести - це випробування, проходження яких допомагає розвиватися.
  6. При цьому потрібно пам'ятати, що всесвіт не дає нам випробувань (квестів) складніше, ніж ми можемо пройти, а отже, всі квести прохідні. Питання в тому правильне рішення ми ухвалили чи ні.
  7. Ще важливо знати, що майбутнє не зумовлено.

Не вірте тим, хто так рахує. Сценаріїв вашого майбутнього - нескінченна безліч. Але визначено точки вашого зростання. Точніше, квести, які потрібно пройти для цього зростання.

  1. І якщо ви не пройшли "квест" з першого разу, будьте впевнені, він повториться.

Всесвіт для цього зробить, і повтори "квести" можуть бути більш складні, ніж первинні.

  1. І важливо пам'ятати, що життя нам дане ще й для радості (!) але для радості від проходження тих самих квестів;)

Закони Всесвіту

  1. Тепер до Всесвіту. Все, що відбувається в ньому - не випадково, а закономірно і підпорядковане математичним законам та закономірностям.
  2. Наприклад, літера G у масонській символіці означає Geometry. І масони кажуть, що "математика - це мова якою написан Всесвіт".
  3. "Написаний всесвіт" – звучить як "написана програма".

І це було б дивно, якби ми не знали сотень випадкових "закономірностей" у Всесвіті, які є не випадковими. Найочевидніша їх це Сонце- Місяць-Земля, яку теорія ймовірності пояснити неспроможна (зокрема, ідеальний збіг видимого діаметра Місяця і Сонця із Землі, що надає можливість бачити повне затемнення). Дуже вже мала верогітність випадковості))

  1. А якщо Всесвіт є т.зв. "комп'ютерною симуляцією" (говорячи сучасною нашою термінологією) або "матрицею", як вважає Ілон Маск (http://surl.li/suwvv) і що підтверджується "ефектом спостерігача" (http://surl.li /suwwf) , "квантової заплутаністю" (http://surl.li/suwwf) , другим законом термодинаміки (http://surl.li/suwwz) та багатьом іншим, гіпотеза про гейміфікацію життя "квестами" виглядає цілком реальною; )

Творець

  1. Творцем всесвіту, як кажуть ті ж масони, носії давніх знань, є Великий Архітектор Всесвіту або як навчають релігії – Бог (так само називаючи його Творцем)
  2. А також нас вчать, що Бог є скрізь у будь-якій точці всесвіту, все бачить і знає (в принципі, як системний адміністратор будь-якої складної системи ним створеної)
  3. А значить ми всі є частиною Творця, частиною єдиного цілого і тим самим пов'язані один з одним і з кожним пікселем простору навколо нас

Правила

  1. Як у будь-якій комп'ютерній програмі до неї йде інструкція. Так само вона йде і до наших квестів)
  2. Усі ми знаємо 10 біблійних заповідей. Це яскравий приклад
  3. В Юдаїзмі – розширена версія – 613 заповідей
  4. У Буддизмі свій підхід. Якось у Таїланді при відвідуванні буддійського храму побачив на стіні перед входом "прайс" - скільки балів у карму додається або забирається при тих чи інших вчинках. Що це як не інструкція прожити життя, проходячи квести?)
  5. Мама з дитинства мене вчила "Стався до людей так як хочеш що б ставилися до тебе". І це не просто порада – це частина програми нашого Світу, де ми є його частиною
  6. Пам'ятайте притчу про "вдарили по правій щеці - підстав ліву". Вона не про смиренність, вона про ставлення до життя. Відповідаючи ляпасом на ляпас ми відповідаємо злом на зло. Тобто. ми робимо зло сильнішим.

У той час як наша мета – робити світ, частиною якого ми є, краще.

І творячи добро, ми робимо добро для всього світу, а значить і для себе (нікому не кажіть, це секрет;) ...і зменшуємо простір для зла.

Йдемо далі

Кохання.

  1. Як нас вчать релігії (інструкції з проходження життєвих квестів у Матриці) Бог є любов!
  2. Лобов - одна з цілей життя та її найважливіша цінність. Через любов можна наблизитися до пізнання Бога
  3. Людина не може полюбити Світ або іншу людину, не прийнявши і не полюбивши спочатку себе.

Це один із перших важливих квестів нашого життя.

Нагадаю, ми частина цього Світу, один із трильйонів його пікселів.

І як не прийнявши себе (маленьку частину) ми можемо прийняти цілий Світ і будь-яку його частину (наприклад, другогпро людину)?

  1. Щастя, як мене навчав один із моїх вчителів, - це бути у гармонії зі Світом.

І здобувши єднання зі світом ми отримуємо абсолютний стан щастя) Особисто мені подобається ця формула)

Хакнути життя.

  1. Як у будь-якій комп'ютерній системі яка має крутого системнного адміністратора, хакати систему - небезпечно))
  2. Але. Якщо під хакерство ми розуміємо не зміну "базового коду", до чого вдаються чаклуни та шамани, а максимальне ефективне використання "інструкцій", то ризики є мінімальними, а ефект максимальний.

Пам'ятаю, як перед одним іспитом на початку 2000 року я проходив пробне тестування.

Не сильно переймаючись, я заліз у "вихідники" і скопіював файл із переліком всіх питань і відповідей (там було понад 500 і вони видавалися рандомно).

Після - підготувався і найкраще здав цей тест;)

  1. Так і у житті. Читайте Інструкції не тоді, коли пристрій зламався, а перед використанням.

Нам дали багато підказок, а окрім підказок у вигляді "інструкцій" нам всесвіт дає багато знаків.

Питання бачимо ми їх чи ні;)

  1. Ще одному інструменту мене навчила мама в дитинстві: "Запам'ятай, Толику, говорила вона, думка матеріальна. Якщо ти чогось хочеш – ти це обов'язково отримаєш. Запитання, що ти для цього зробив"!
  2. Пам'ятаєте мем: "Мрія, записана з датою, стає метою. мета, розбита на кроки – стає планом. План, підкріплений дією, стає реальністю!
  3. Так що, інструменти для білого Хакінга є.

Питання, чи використовуєте ви їх чи чекаєте як у тому анекдоті милості від Всевишнього не купивши лотерейного квитка (теж хто не знає, напишіть у коментарях))

Тут я систематизував невелику групу питань, які можуть бути корисні моїм дітям для проходження життєвого шляху.

Та й ділюся ними і з вами, адже ще одне правило Всесвіту для спішного проходження квестів – "це давати Світу бажано більше, ніж ти від нього береш"))

Ваш, як жартують близькі друзі, "Апостол Анатолій")))

Читайте. Якщо вам резонує – ділитесь з друзями!

Источник:facebook.com

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