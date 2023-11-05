Несут энергетику разрушения и проблем: Какие цифры в номерах авто водители считают несчастливыми
Некоторые водители верят, что цифры в номерах авто могут нести как положительное, так и отрицательное значение. По определенным убеждениям некоторые цифры в номерах могут принести невезение и негативную энергию, и поэтому лучше избегать их в своих номерах.
Об этом пишет OBOZREVATEL. Следует заметить, что убеждения по цифрам в номерах авто субъективны и базируются на суевериях, вере в нумерологию и культурных убеждениях. Реальное влияние цифр на судьбу водителя остается предметом обсуждения.
Читайте также: Кому нельзя дарить часы и почему: значение предрассудка
"Несчастливые" Числа
Суеверные люди и поклонники нумерологии называют некоторые числа "несчастными" в номерах авто, в частности:
- 6: Эта цифра часто ассоциируется с отрицательной энергией и бедами. Верят, что он может привести к сложностям и разрушениям.
- 9: Трудно однозначно определить значение этой цифры. Некоторые считают 9 числом счастья и изобилия, в то время как другие подчеркивают его сходство с числом 6, известное своей негативной энергией.
- 13: Эта цифра, известная как "чертовая дюжина", также считается несчастливой. Сторонники предрассудков считают, что они могут привести к проблемам и разрушению.
"Счастливые" Числа
С другой стороны, среди водителей есть убеждение, что некоторые числа приносят удачу в номерах авто:
- 5: Эта цифра часто интерпретируется как символ счастья.
- 7: Во многих культурах и традициях это число имеет положительное значение и ассоциируется со счастьем.
- 8: Считается символом бесконечности и победы.
Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!