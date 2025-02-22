Невероятная красота и грация: в чем уникальность породы кошек каракал

Каракалов часто называют "минирисями", но зоологи утверждают, что они имеют больше общего с пумами. Эти экзотические и редкие кошки являются символом статуса для многих владельцев. Каракал – животное не для каждого.

Каракалы — одни из самых красивых и редких представителей семейства кошачьих. В древности они использовались в качестве охотничьих животных в Средней Азии и Африке. Если снабженные охотники брали с собой гепардов, то каракалы были более доступным вариантом, за что в Индии их прозвали "гепардами для бедных". Эти кошки отлично ловили птиц, зайцев и даже мелких антилоп. Об этом пишет Фокус.

Название породы происходит от турецкого "karakulak", что означает "черные уши" - одна из их самых заметных особенностей. Каракалы и сегодня живут в дикой природе: в африканских пустынях, на Ближнем Востоке, в Туркменистане, Кыргызстане и Узбекистане. Их одомашненная популяция остается небольшой, что делает породу одной из самых дорогих в мире.

Приручение каракалов началось еще в Вавилоне в III-IV веках до н.э. Это подтверждают археологические находки: фрески, картины и предметы роскоши, изображающие каракалов, гепардов и львов на поводках.

Раньше этих кошек ошибочно считали разновидностью рыси из-за характерных кисточек на ушах, но впоследствии их выделили в отдельный род. Морфологически каркали ближе к пумам, а вот по поведению больше напоминают собак, чем кошек.

Каракал как домашнее животное

Домашним любимцем каракал стал только в XX веке, когда его начали завозить в Европу. Эти животные достаточно хорошо адаптируются к жизни с людьми, попадая в семью в возрасте 4-6 месяцев. Однако заводчики отмечают, что покупать котят следует только в специализированных питомниках, где родители уже адаптированы к жизни рядом с человеком. Это обеспечивает лучшую социализацию и здоровье животных.

Каракалы не подходят для малых квартир, ведь они достаточно велики: высота в холке достигает 50 см, длина тела – около 80 см плюс еще 30 см хвоста. Взрослые особи весят от 11 до 22 кг, а средняя продолжительность жизни превышает 15 лет.

Эти кошки имеют мускулистое, пропорциональное тело, длинные лапы и вытянутую морду с выразительными глазами. Они прекрасно плавают, лазают по деревьям и могут прыгать до четырех метров в длину.

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Поведение и особенности содержания

В отличие от обычных кошек, каракалы редко мяукают. Они выражают эмоции рычанием, шипением, ворчанием или даже "цвереханьем".

Стоимость котенка в питомниках стартует от $8 000, а особенно редкие экземпляры могут стоить до $50 000. Покупая животное, следует обращать внимание на его шерсть (она должна быть густой и блестящей), кожу (без высыпаний) и чистоту ушей, глаз и носа.

Каракалы не создают проблем, если получают достаточное внимание и воспитание. Важно научить их правилам, как собак: не грызть обувь и провода, не лазить на стол и не есть из хозяйственной посуды. Также им нужны игрушки для развития охотничьих навыков.

Идеальное жилье для каракала – просторный дом с большой территорией и вольером. Минимальная высота забора должна быть 2,5 метра, иначе он легко перепрыгнет его. В помещении следует обустроить полки и горки для прыжков.

Чего не стоит делать владельцам каракала

Не играть с ним руками или ногами, чтобы избежать укусов и царапин.

Не заводить животное в семье с детьми до 5 лет, ведь оно не терпит грубых прикосновений.

Не оставлять важные вещи в доступных местах – каракалы очень любознательны.

Не держать животное в прохладном помещении.

Не кормить человеческой пищей, пряностями, копченостями, колбасами и свининой, которая может вызвать смертельно опасную болезнь Ауески.

Оптимальный рацион каракала состоит из нежирного мяса (курица, индейка, кролик) и овощей (капуста, тыква, морковь, кабачок).

Каракалы хорошо уживаются с другими животными, кроме птиц и грызунов, поскольку их природные охотничьи инстинкты могут сработать даже в домашних условиях.

Хотя каракал – это экзотический и красивый любимец, он нуждается в особых условиях содержания, достаточном пространстве и ответственном подходе к воспитанию.

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