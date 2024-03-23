Невероятная нежность: как приготовить сырники в духовке без яиц

Как нежные сделать сырники без муки в духовке

Кто не любит сырники? Это блюдо не только вкусное, но и очень питательное. А сырники из духовки – это еще и полезно, ведь они не так жирны, как жареные.

Это ароматное и нежное лакомство обожает и взрослые, и дети. Рецептом нежных и полезных сырников поделились на сайте "Одна минута".

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Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 250 г

Яйца – 2 шт.

Сметана – 60 г

Манная крупа – 30 г

Сахар – 30 г

Разрыхлитель для теста – 0.5 ч. ложки

Ванилин или ванильный сахар – по вкусу

Приготовление:

Смешайте творог, сметану и сахар в глубокой миске. Взбейте блендером до однородной массы. Отдельно взбейте яйца венчиком. Добавьте в творожную массу. Добавьте ваниль, разрыхлитель и манную крупу. Перемешайте и дайте постоять тесту 10 минут. Выложите тесто в силиконовые формочки для кексов. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Готовые сырники посыпьте сахарной пудрой, полейте шоколадом или глазурью.

Приятного аппетита!

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