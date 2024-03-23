Невероятная нежность: как приготовить сырники в духовке без яиц
Как нежные сделать сырники без муки в духовке
Кто не любит сырники? Это блюдо не только вкусное, но и очень питательное. А сырники из духовки – это еще и полезно, ведь они не так жирны, как жареные.
Это ароматное и нежное лакомство обожает и взрослые, и дети. Рецептом нежных и полезных сырников поделились на сайте "Одна минута".
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Ингредиенты:
- Кисломолочный творог – 250 г
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 60 г
- Манная крупа – 30 г
- Сахар – 30 г
- Разрыхлитель для теста – 0.5 ч. ложки
- Ванилин или ванильный сахар – по вкусу
Приготовление:
- Смешайте творог, сметану и сахар в глубокой миске. Взбейте блендером до однородной массы.
- Отдельно взбейте яйца венчиком. Добавьте в творожную массу.
- Добавьте ваниль, разрыхлитель и манную крупу. Перемешайте и дайте постоять тесту 10 минут.
- Выложите тесто в силиконовые формочки для кексов.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
- Готовые сырники посыпьте сахарной пудрой, полейте шоколадом или глазурью.
Приятного аппетита!
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