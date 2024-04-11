Невероятная ценность рыбной икры: стоит мало, пользы топ

Так смотрится икра.

Субпродукты рыб – крайне питательная пища, а икра – почти суперфуд.

Поначалу дам чисто технически. В 2 столовых ложках икры УЖЕ есть около 250% дневной нормы витамина В12, незаменимого для нервной системы, антиоксиданта селена 30-50 мг, чего достаточно, чтобы поддержать работу щитовидной и возиться со стрессом окружающей среды. Конечно, еще до 800 мг и 1,080 мг DHA/EPA Омега-3 жирных кислот, что ищем по бадам.

Теперь по существу. Икру без рафинированного масла найти очень тяжело. Это хрупкая с точки зрения биологической безопасности субстанция. Поэтому если банка – да, соль, консервант, рафинация. Если париться чистой историей/заморозка. Есть заморозка зерен уже соленых.

Здесь – свежемороженая икра трески еще на кораблях. Стоит мало. Ценность – топ.

Засолить – на 200 г икринок, вычистивших в минуту из пленок, 2 ст л и 30 мл оливкового масла. Перемешать. От 6 до 20 часов.

Я оставляю часть сырой, в омлете. Подобно экономикам. Просто болтушка с яйцом и бревенчатым кейлом. Вкусно – конец. Полезно тоже. Нутритивная ценность здесь невероятна.