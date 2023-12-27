Невероятно нежно, вкусно и просто: Как приготовить клубничное суфле

Легкий и воздушный десерт, который можно приготовить в считанные минуты. Такое суфле отлично подойдет к чаю или кофе. А добавив к нему измельченные орешки или шоколадную крошку, вы получите еще вкуснейший и ароматнейший десерт.

Для более нежного вкуса можно добавить в суфле 1 чайную ложку ликера или 1/2 чайной ложки ванильного экстракта. Рецептом поделился OBOZREVATEL.

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Ингредиенты

Клубника - 125 г

Белки – 2 шт

Соль - 1 щепотка

Сахарная пудра – 60 г

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Формы для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте сахарной пудрой. Клубнику вымойте, удалите плодоножки и измельчите в блендере. Белки взбейте с солью до стойких пиков. Постепенно всыпьте сахарную пудру, продолжая взбивать. Добавьте взбитые белки в клубничное пюре и аккуратно перемешайте лопаткой. Выложите суфле в подготовленные формы и выпекайте 10-15 минут.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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