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Невероятно нежно, вкусно и просто: Как приготовить клубничное суфле

Игорь Романько

Как сделать суфле из клубничного пюре.

Легкий и воздушный десерт, который можно приготовить в считанные минуты. Такое суфле отлично подойдет к чаю или кофе. А добавив к нему измельченные орешки или шоколадную крошку, вы получите еще вкуснейший и ароматнейший десерт.

Для более нежного вкуса можно добавить в суфле 1 чайную ложку ликера или 1/2 чайной ложки ванильного экстракта. Рецептом поделился OBOZREVATEL.

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Ингредиенты

  • Клубника - 125 г
  • Белки – 2 шт
  • Соль - 1 щепотка
  • Сахарная пудра – 60 г

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Формы для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте сахарной пудрой.
  3. Клубнику вымойте, удалите плодоножки и измельчите в блендере.
  4. Белки взбейте с солью до стойких пиков.
  5. Постепенно всыпьте сахарную пудру, продолжая взбивать.
  6. Добавьте взбитые белки в клубничное пюре и аккуратно перемешайте лопаткой.
  7. Выложите суфле в подготовленные формы и выпекайте 10-15 минут.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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