Невероятно нежно, вкусно и просто: Как приготовить клубничное суфле
Как сделать суфле из клубничного пюре.
Легкий и воздушный десерт, который можно приготовить в считанные минуты. Такое суфле отлично подойдет к чаю или кофе. А добавив к нему измельченные орешки или шоколадную крошку, вы получите еще вкуснейший и ароматнейший десерт.
Для более нежного вкуса можно добавить в суфле 1 чайную ложку ликера или 1/2 чайной ложки ванильного экстракта. Рецептом поделился OBOZREVATEL.
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Ингредиенты
- Клубника - 125 г
- Белки – 2 шт
- Соль - 1 щепотка
- Сахарная пудра – 60 г
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Формы для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте сахарной пудрой.
- Клубнику вымойте, удалите плодоножки и измельчите в блендере.
- Белки взбейте с солью до стойких пиков.
- Постепенно всыпьте сахарную пудру, продолжая взбивать.
- Добавьте взбитые белки в клубничное пюре и аккуратно перемешайте лопаткой.
- Выложите суфле в подготовленные формы и выпекайте 10-15 минут.
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