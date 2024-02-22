Невероятно сочное: как правильно приготовить куриное филе
Как готовить куриное филе, чтобы оно оставалось сочным
Куриное филе – универсальный продукт, который можно приготовить на любой вкус. Однако часто оно получается сухим, что портит все удовольствие от блюда. К счастью, есть простой секрет, как сделать куриное филе сочным и ароматным – маринование.
Благодаря этому простому рецепту Александра Огородникова вы сможете приготовить сочное и ароматное куриное филе, которое станет настоящим украшением вашего стола.
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Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе
- 1 л воды
- 50 г соли
- 50 г сахара
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 2 лавровых листа
- 10 горошин черного перца
- 1 веточка розмарина
- 1 веточка тимьяна
Приготовление:
- В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, нарезанный лук, измельченный чеснок, перец, лавровый лист, розмарин и чабрец.
- Доведите маринад до кипения и полностью охладите.
- Залейте куриное филе процеженным маринадом и поставьте в холодильник на 5-7 часов.
- Выньте филе из маринада, обсушите бумажным полотенцем.
- Обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки.
- Доведите до готовности в духовке или на гриле.
Совет:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад другие специи и травы, например паприку, куркуму, орегано или базилик.
- Время маринования может варьироваться от 2 часов в сутки. Чем длиннее филе будет мариноваться, тем сочнее оно будет.
- Не передерживайте куриное филе на огне, чтобы оно не стало сухим.
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