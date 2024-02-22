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Невероятно сочное: как правильно приготовить куриное филе

Игорь Романько

Как готовить куриное филе, чтобы оно оставалось сочным

Куриное филе – универсальный продукт, который можно приготовить на любой вкус. Однако часто оно получается сухим, что портит все удовольствие от блюда. К счастью, есть простой секрет, как сделать куриное филе сочным и ароматным – маринование.

Благодаря этому простому рецепту Александра Огородникова вы сможете приготовить сочное и ароматное куриное филе, которое станет настоящим украшением вашего стола.

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Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе
  • 1 л воды
  • 50 г соли
  • 50 г сахара
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 лавровых листа
  • 10 горошин черного перца
  • 1 веточка розмарина
  • 1 веточка тимьяна

Приготовление:

  1. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, нарезанный лук, измельченный чеснок, перец, лавровый лист, розмарин и чабрец.
  2. Доведите маринад до кипения и полностью охладите.
  3. Залейте куриное филе процеженным маринадом и поставьте в холодильник на 5-7 часов.
  4. Выньте филе из маринада, обсушите бумажным полотенцем.
  5. Обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки.
  6. Доведите до готовности в духовке или на гриле.

Совет:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад другие специи и травы, например паприку, куркуму, орегано или базилик.
  • Время маринования может варьироваться от 2 часов в сутки. Чем длиннее филе будет мариноваться, тем сочнее оно будет.
  • Не передерживайте куриное филе на огне, чтобы оно не стало сухим.

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