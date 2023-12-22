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Невероятно вкусный клюквенный соус на Рождество можно приготовить всего за 15 минут (видео)

Анастасия Крыщук

Невероятно вкусный клюквенный соус на Рождество можно приготовить всего за 15 минут (видео)

Рождественский ужин не обходится без сладкого и терпкого клюквенного соуса. Есть очень простой способ приготовить эту праздничную приправу с нуля.

Эрин Кларк, автор кулинарных бестселлеров, поделилась своим рецептом острого клюквенного соуса. Видео она опубликовала в TikTok.

Для приготовления понадобятся:

  • клюква;
  • апельсин (сок и цедра);
  • мед;
  • корица;
  • гвоздика;
  • соль.

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Возьмите кастрюлю среднего размера и поставьте на плиту на средний огонь. Добавьте клюкву, апельсиновый сок и натертую апельсиновую цедру и дайте вариться несколько минут.

Налейте немного меда и добавьте щепотку корицы, щепотку гвоздики и щепотку соли. Варите 10-15 минут, пока клюква не распадется. Обязательно помешивайте соус, чтобы он загустел.

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