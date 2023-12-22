Невероятно вкусный клюквенный соус на Рождество можно приготовить всего за 15 минут (видео)
Рождественский ужин не обходится без сладкого и терпкого клюквенного соуса. Есть очень простой способ приготовить эту праздничную приправу с нуля.
Эрин Кларк, автор кулинарных бестселлеров, поделилась своим рецептом острого клюквенного соуса. Видео она опубликовала в TikTok.
Для приготовления понадобятся:
- клюква;
- апельсин (сок и цедра);
- мед;
- корица;
- гвоздика;
- соль.
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Возьмите кастрюлю среднего размера и поставьте на плиту на средний огонь. Добавьте клюкву, апельсиновый сок и натертую апельсиновую цедру и дайте вариться несколько минут.
Налейте немного меда и добавьте щепотку корицы, щепотку гвоздики и щепотку соли. Варите 10-15 минут, пока клюква не распадется. Обязательно помешивайте соус, чтобы он загустел.
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