Невероятно вкусный клюквенный соус на Рождество можно приготовить всего за 15 минут (видео)

Рождественский ужин не обходится без сладкого и терпкого клюквенного соуса. Есть очень простой способ приготовить эту праздничную приправу с нуля.

Эрин Кларк, автор кулинарных бестселлеров, поделилась своим рецептом острого клюквенного соуса. Видео она опубликовала в TikTok.

Для приготовления понадобятся:

клюква;

апельсин (сок и цедра);

мед;

корица;

гвоздика;

соль.

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Возьмите кастрюлю среднего размера и поставьте на плиту на средний огонь. Добавьте клюкву, апельсиновый сок и натертую апельсиновую цедру и дайте вариться несколько минут.

Налейте немного меда и добавьте щепотку корицы, щепотку гвоздики и щепотку соли. Варите 10-15 минут, пока клюква не распадется. Обязательно помешивайте соус, чтобы он загустел.

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